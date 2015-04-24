Российские правоохранители пытали вывезенного из Крыма украинца Чирния - МИД

Министерство иностранных дел Украины заявляет о применении российскими правоохранителями пыток к гражданину Украины Алексею Чирнию, которого суд в РФ приговорил к 7 годам заключения за «террористическую деятельность».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины относительно решения российского суда по делу Чирния.

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В частности, как заявили в МИД, «в ходе встреч с консульским должностным лицом Посольства Украины в РФ, первая из которых из-за игнорирования российской стороной наших многочисленных ходатайств состоялась только через 5 месяцев после задержания, Алексей Чирний сообщил о применении к нему пыток сотрудниками российских правоохранительных органов во время задержания в мае 2014 года на территории Автономной Республики Крым. В частности, его жестоко избивали, применяли меры психологического давления и запугивания с целью получения соответствующих ложных показаний».

Указанные действия, отметили в министерстве, ставят под сомнение наличие законных оснований для уголовного преследования и объективность рассмотрения дела Чирния.

«МИД Украины выражает возмущение в связи с фактами нарушения прав человека, допущенными во время задержания гражданина Украины, а также противоправными действиями в отношении него во время содержания и проведения следственных действий», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, подчеркнули в МИД, полученные вследствие незаконных действий показания Чирния используются для обвинения в терроризме других задержанных российскими правоохранительными органами в Автономной Республике Крым граждан Украины - Олега Сенцова и Александра Кольченко, что полностью нивелирует объективность следствия и привлечение их к уголовной ответственности.

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Министерство иностранных дел Украины в очередной раз подчеркивает недопустимость и противоправность дальнейшего содержания на территории России граждан Украины, задержанных российской оккупационной властью в Автономной Республике Крым по обвинениям в терроризме, и обращается к российской стороне с требованием об их немедленном освобождении и возвращении в Украину.

Как сообщалось, 21 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил задержанного в 2014 году в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Чирния по обвинению якобы в организации терактов к 7 годам лишения свободы.

Чирний был задержан вместе с украинским режиссером Сенцовым и активистами Кольченко и Геннадием Афанасьевым в мае 2014 года в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.