Половина украинцев считают пытки сепаратистов недопустимыми (инфографика)

При этом против пыток вне контекста АТО выступает 71% украинцев, сообщает правозащитная организация Amnesty International по данным исследования общественного мнения, опубликованного сегодня, 26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток.

Исследователи Amnesty International задокументировали пытки и другие военные преступления на востоке Украины, которые были совершены обеими сторонами конфликта. Пытки запрещены законами и обычаями войны, закрепленными в Женевских конвенциях, и являются военными преступлениями.

“Несмотря на миф, который озвучивается некоторыми украинскими политиками, что на войне нет законов, во время вооруженного конфликта на востоке Украины применяется международное гуманитарное право, которое запрещает пытки и другие военные преступления. Власть должна преследовать виновных за эти преступления. Украина также должна ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда и распространить юрисдикцию Суда ретроспективно на период от начала конфликта до ратификации”, - сказала Татьяна Мазур, директор Amnesty International в Украине.

Читайте такжеЖурналист опубликовал запись разговора "элиты" "ДНР" о пытках пленного украинского военногоЯвное недоверие к желанию или способности государства расследовать военные преступления на Донбассе продемонстрировали 73% украинцев, которые выступают за привлечение Международного уголовного суда.

Международный уголовный суд имеет юрисдикцию расследовать, среди прочего, пытки и другие военные преступления. Украина подписала, но не ратифицировала учредительный документ Суда — Римский устав.

“Украина охотно присоединилась к ряду международных документов, среди которых Конвенция против пыток, которые накладывают абсолютное обязательство не допускать пытки, в том числе в непростом контексте борьбы с терроризмом и другими тяжкими преступлениями. Однако мы вынуждены с сожалением констатировать, что среди украинцев существует определенная степень терпимости к пыткам. Это только доказывает, насколько недостаточными являются действия властей в предупреждении пыток. Это тревожный сигнал, который требует от власти продемонстрировать бескомпромиссную позицию в отношении абсолютного запрета пыток”, – сказала Татьяна Мазур, директор Amnesty International в Украине.