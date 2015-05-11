Из Сенцова выбивали признание - адвокат

Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, пишет Deutsche Welle.

На вопрос, что во время допросов интересовало следователей в первую очередь, он отметил: "Его пытали, били, выбивали признание, показания, пытались заставить оговорить себя и сотрудничать со следствием, но он не сдался, смог противостоять".

"Это прекратилось в тот момент, когда его доставили в Лефортово", - отметил адвокат.

Там Сенцов отказался отвечать на любые вопросы следователя.

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"Его позиция оставалась неизменной: все обвинения в терроризме - бред, никаких" бесед" до суда не будет, если вы считаете меня виновным - будем разбираться в суде. Он понимал, что любая информация, которую он сообщит на этом этапе, может быть использована следствием против него ", - отметил Динзе.

По его словам, в настоящее время состояние здоровья Сенцова удовлетворительное.

"В камере, кроме него, содержится еще один человек. Выводят погулять, в спортзал и баню. В камере есть телевизор, Олег в курсе всех политических событий. Ему постоянно пишет сестра, друзья. В него доходит корреспонденция и письма поддержки со всего мира" , - сообщил адвокат.

Также он отметил, что сейчас Сенцов активно знакомится с уголовным делом, готовится к суду.

Динзе отметил, что очевидно до конца мая будет завершено ознакомление с материалами дела.

"После того как оно будет направлено в прокуратуру или суд, я смогу что-то говорить по существу", - отметил адвокат.

Как известно, 6 мая мосгорсуд продлил содержание Сенцова под стражей еще на 2 месяца.

Режиссера обвиняют в организации террористической группы, подготовке теракта, покушении на незаконный оборот оружия и взрывчатки, а также в незаконном хранении оружия.

Сенцову грозит до 20 лет лишения свободы.