Противостояние Ющенко и Тимошенко ослабляет позиции Украины

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что противостояние между Президентом и правительством ослабляет позиции страны на международном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве.

«Противостояние между Президентом и правительством перешло в открыто враждебную фазу. Идет информационная война на уничтожение, юридическая и законодательная война на уничтожение», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, такая ситуация не отвечает интересам народа Украины и ослабляет позиции страны в ряде переговоров.

«Это ослабляет нас на переговорах с Россией по газу, это ослабляет нас на переговорах с ЕС относительно усиленного соглашения о сотрудничестве, это ослабляет нас на переговорах с НАТО по ПДЧ и другим вопросам», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Депутат считает такое развитие ситуации недопустимым, но констатирует, что конфликт с каждым днем становится все более острым.

А.ГРИЦЕНКО заметил, что эта ситуация развивается на фоне того, что время от времени люди из президентского окружения озвучивают инициативу о принятии новой редакции Конституции на общенациональном референдуме. Депутат убежден, что такая инициатива очень опасна, и если Президент осмелится на такой шаг, это станет концом его политической карьеры.

А.ГРИЦЕНКО заметил, что все политические силы страны – как парламентские, так и внепарламентские – за исключением блока “Наша Украина – Народная самооборона” выступают категорически против этой инициативы.

По мнению А.ГРИЦЕНКО, следует пойти демократическим путем и принять изменения к Конституции через парламент.

«Не нужно бояться создания Временной специальной комиссии по подготовке изменений к Конституции. Если этот проект будет внесен, я лично буду голосовать «за», хотя большинство фракции НУ-НС занимает другую позицию. Это будет хоть маленьким предохранителем для тех горячих голов, которые могут посоветовать Президенту провести референдум по народной инициативе», - сказал А:ГРИЦЕНКО.