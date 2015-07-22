ГПУ установила шестерых членов ПС, которые перекрывали улицу Лермонтова в Мукачево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Временной следственной комиссии по расследованию событий в Мукачево заявил представитель генпрокуратуры Андрей Попов.

Он отметил, что четырем из них вынесено подозрение по статьям 255 и 258 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеДействия представителей "Правого сектора" на Закарпатье квалифицируются как бандитизмСправка УНИАН. В Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибло по меньшей мере двое.

20 июля в больнице скончался мужчина, который был ранен во время стрельбы.