СМИ: в Ужгороде умер раненый в голову во время мукачевского конфликта мужчина

Об этом пишет Мукачево.нет со ссылкой на врачей.

Ранее сообщалось, что раненому стало немного легче и его перевели в нейроцентр, но сегодня он умер.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По данным СМИ, конфликт возник между участниками «ПС» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

Читайте такжеУчастников перестрелки в Мукачево ищут на площади 40 квадратных километровВ результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибло по меньшей мере двое.

По результатам событий, произошедших в Мукачево 11 июля открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Президент Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды.

По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлены, 4 задержаны.

17 июля лидер военно-политического движения Дмитрий Ярош заявил, что власть пытается уничтожить «Правый сектор», используя события в Мукачево.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что представители Генеральной прокуратуры проведут допросы Ланьо и Балоги в связи с событиями в Мукачево.

17 июля первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк заявил, что Ланьо пытался выехать из Украины.