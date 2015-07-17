Пушков: поправки в Конституцию Украины не соответствуют Минским соглашениям

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению Пушкова, поправки в Конституцию далеки от Минских соглашений.

«Нуланд поторопилась. Поправки Порошенко в проект Конституции далеки от Минских соглашений, а близки лишь к политическим фантазиям самого Порошенко», - говорится в сообщении.

Нуланд поторопилась. Поправки Порошенко в проект Конституции далеки от Минских соглашений, а близки лишь к полит. фантазиям самого Порошенко — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 16, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины постановила внести на рассмотрение в Конституционный суд проект изменений Конституции в части децентрализации. Перед этим проект изменений представил в Раде и попросил поддержать президент Украины Петр Порошенко.