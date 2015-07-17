Пушков: поправки в Конституцию Украины не соответствуют Минским соглашениям
04:22, 17 июля 2015Политика
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Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков назвал «политическими фантазиями» Петра Порошенко принятый Верховной Радой проект изменений в Конституцию.
REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По мнению Пушкова, поправки в Конституцию далеки от Минских соглашений.
«Нуланд поторопилась. Поправки Порошенко в проект Конституции далеки от Минских соглашений, а близки лишь к политическим фантазиям самого Порошенко», - говорится в сообщении.
Нуланд поторопилась. Поправки Порошенко в проект Конституции далеки от Минских соглашений, а близки лишь к полит. фантазиям самого Порошенко
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 16, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины постановила внести на рассмотрение в Конституционный суд проект изменений Конституции в части децентрализации. Перед этим проект изменений представил в Раде и попросил поддержать президент Украины Петр Порошенко.
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