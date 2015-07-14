Гройсман: люди ждут от ВР принятия законов, а не блокирование трибуны

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

«Среди самого важного на этой неделе - рассмотрение заключения Конституционного суда относительно отмены депутатской и судейской неприкосновенности - еще один предусмотренный регламентом шаг, чтобы в конце концов установить принцип равенства всех перед законом. Завершения рассмотрения пакета законов по реформе правоохранительной системы. Новый закон о местных выборах, который в конце концов должен разорвать круг политической коррупции. Изменения к Конституции в части децентрализации - первое голосование для направления в Конституционный суд - исторический шаг к деузурпации власти и возвращения ее людям. И еще много других важных решений», - отмечается в сообщении.

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Руководитель парламента считает, что люди ждут от ВР «принятие законов, которые будут менять жизни людей сегодня и на будущее», а не блокирования трибуны. «...не жарких дискуссий с обвинениями друг друга, а результативной работы. За пленарную неделю парламент может проголосовать около 40-45 законов и тем самым внести свой вклад в законодательное обеспечение реформ», - написал Гройсман.

Маємо насичений пленарний тиждень. Від Верховної Ради люди чекають прийняття законів, які змінюватимуть життя людей сьог... Posted by Volodymyr Groysman on Monday, July 13, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман исключил возможность проведения местных выборов на территории оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса в нынешних условиях.