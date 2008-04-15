В Украине зреют конфликты, которых УЕФА уже не поймет

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК считает, что разработанная Министерством транспорта и связи Концепция реконструкции аэропортов к Евро-2012 закладывает основу для публичного конфликта между центральной и местными властями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.ВАСЮНИК высказал сегодня на заседании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Суть состоит в том, что Министерство транспорта в этой концепции придерживается массовой национализации и возвращения аэропортов в государственную собственность. В то же время, есть позиция городских властей – Харьковского, Донецкого и Одесского городских советов – о том, что они ни при каких обстоятельствах не готовы принимать решение по передаче аэропортов в госсобственность», - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер обратился к Министерству транспорта и связи с требованием принять ответственное и государственное решение. «Упаси нас Бог от создания публичной ситуации конфликта между властями принимающих городов и центральной властью вокруг проблем собственности. Без преувеличения мы получим вместо одной проблемы с «Олимпийским», которая уже решена, три-четыре проблемы. Я убежден, что такого размера конфликтов между фактически двумя ветвями власти УЕФА уже не поймет», - добавил И.ВАСЮНИК.