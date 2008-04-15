У Луценко к Черновецкому есть дело на 100 миллионов

Работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины задокументировали факты злоупотреблений и служебного подлога должностными лицами Главного управления земельных ресурсов Киевской горгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники ГУБОП, на основании сфальсифицированного технического отчета в государственный земельный кадастр была внесена информация о пользователе земельного участка в Киеве общей площадью 11,2 га. Эта земля (рыночная стоимость более 100 млн. грн.) в 2006 году была безосновательно зарегистрирована за одним из ООО.

“Кроме двух районных руководителей по вопросам землеустройства, свою подпись на сфальсифицированных документах поставил и руководитель Главного управления земельных ресурсов мэрии. Именно он подписал схему границ земельного участка для ее аренды будто бы для оздоровительного комплекса. Согласие на разработку документации по землеустройству дал лично мэр Киева 11 апреля 2007 года”, - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба ГУБОП, сотрудники правоохранительных органов считают это решение незаконным, поскольку никакого оздоровительного комплекса на данной земле не существует. Более того, на протяжении почти 12 лет (с 1995 по 2007 г.) арендная плата за пользование этим земельным участком не платилась.

По факту подлога документов по предварительному заговору группой лиц Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Кстати, в день открытия производства по этому уголовному делу начальник ГУ земельных ресурсов КГГА пошел в отставку – по собственному желанию.