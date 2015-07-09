Журналист сообщил о 80 банковских счетах у освобожденного под залог зампрокурора Киевщины

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Обнаружено наличие открытых в различное время около 80 (ВОСЬМИДЕСЯТИ) банковских счетов. А под залог своего дома Корниец взял кредит в банке на 800 (ВОСЕМЬСОТ) ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. Семья пользовалась тремя машинами. Сам прокурор ездил на "Мерседес GL", - сообщил он.

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Кроме того, журналист отметил, что прокурор Корниец был предложен руководством ГПУ на повышение в должности - прокурором Киевской области.

Также стало известно, что жена Корнийца работала в нарушение закона в подчинении своего мужа в одной организации - она начальник отдела по контролю за оперативной работой спецподразделений СБУ, МВД, ГФС прокуратуры Киевской области.

При этом в ходе обыска в доме заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца обнаружено три повестки из военкомата для его сына.

"Третья повестка извещала, что сын прокурора находится в розыске. На самом деле молодой человек продолжает во время мобилизации "косить от армии" и ведет беззаботный образ жизни", - подчеркнул Бутусов.

Оперативная информация: При обыске в доме заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца обнаружено три пове... Posted by Юрий Бутусов on 8 Июль 2015 г.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 6 июля были задержаны первый заместитель главы следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и зампрокурора Киевской области Александр Корниец по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

Вскоре суд отпустил Корнийца под залог в 3,2 млн гривень.