При обыске у чиновников прокуратуры Киевщины нашли около 500 тысяч долларов - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от БПП Мустафа Найем.

"По моей информации, при задержании у чиновников было обнаружено в общей сложности около 500 тыс. долл США, а также драгоценности и ценные бумаги", - сообщил он.

При этом у Шапакина во время обыска было найдено $130 тыс. в кабинете, $30 тыс. и €22 тыс. в доме, $170 тыс. и 500 тыс. грн в квартире, а также документы на депозитные вложения на сумму 800 тыс. грн и незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

При обыске у Корнейца также было найдено 35 пакетов с бриллиантами с общим количеством 65 камней.

Читайте такжеГлава Апелляционного суда ходит с 25 тысячами гривень за продуктами, а 6,5 тысяч долларов нес стоматологу

Отмечается, что операция проводилась под руководством заместителя Генпрокурора Давида Сакварелидзе и председателя СБУ Василия Грицака.

Также Найем сообщил, что по результатам этой операции было открыто уголовное производство в отношении... Давида Сакварелидзе. Дело открыл первый заместитель Генпрокурора Владимир Гузырь по статье "захват государственного учреждения".

Скандал в Генпрокуратуре. В Киеве задержаны первый заместитель главы следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и зам... Posted by Mustafa Nayyem on 6 Июль 2015 г.

"Дело в том, что в ходе задержания чиновников был использован отряд Альфа, которым пришлось выламывать двери в кабинетах задержанных чиновников", - подытожил депутат.