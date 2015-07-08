Авакова возмутил залог в 3 миллиона для прокуроров: "Такой суд похоронит государство"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поддерживаю Давида Сакварелидзе в его возмущении решением суда, отпустившим задержанных по подозрению в коррупции высокопоставленных прокуроров за мизерные для них 3 миллиона гривен!", - написал Аваков.

"Возмутительно. Это как и в деле Бочковского-Стоецкого - не правосудие, а потустороннее "издевательство над советской религией", - возмутился министр.

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По его словам, такие судебные решения - это "дикий демотиватор для расследующих коррупцию и провокация судов Линча и самосудов со стороны общества".

"Эту судебную систему в нынешнем прогнившем виде - следует немедля прикончить - или - такой суд похоронит государство!", - подводит итог Аваков.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе считает, что суд принял необоснованное решение в отношении чиновников прокуратуры, у которых во время обыска обнаружили почти полмиллиона долларов и драгоценности.

"Суд принял абсолютно необоснованное и лишенное всякой логики решение - в отношении всех задержанных была установлена сумма залога в размере 3 миллиона гривен, что, безусловно, ничтожно мало для людей такого уровня!" - подчеркнул он.

Ранее в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля задержали первого заместителя председателя Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнейца.

У задержанных изъяли около 500 тыс. долларов и драгоценности.