Сумчане просят Ющенко вернуть губернатора и человеческое отношение

В Сумской области началась акция под названием "Мы за эффективную кадровую политику", в ходе которой проводится сбор подписей под открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о «безосновательном» увольнении экс-председателя Сумской облгосадминистрации Павла КАЧУРА.

Как передает корреспондент УНИАН, общественные активисты планируют развернуть палатку в центре Сум на улице Соборной для сбора подписей общественных организаций и жителей области.

«Сумчане с тревогой и неприятностью восприняли весть об освобождении от должности главы Сумской ОГА Павла КАЧУРА. Общественность области считает, что такое решение принято через искривленную информацию или же ее нехватку. Немотивированность увольнения порождает неоднозначные мысли о выверенности стратегии и методов кадровой политики в команде Главы государства», - отмечается в письме к В.ЮЩЕНКО, зачитанном на пресс-конференции представителями инициативной группы акции «Мы за эффективную кадровую политику».

В нем также отмечается, что «Сумщина искренне благодарна П.КАЧУРУ за то, что на протяжении года и трех месяцев он демонстрировал пример эффективной работы первого руководителя области с новым управленческим мышлением и подходами ко внедрению в области государственных решений, президентских инициатив, приоритетов и принципов, моральных основ - курса, взятого демократической командой, которую поддерживает все общество».

Авторы письма обращают внимание президента Украины на то, что П.КАЧУР «наполнил новым содержанием работу государственного служащего и продемонстрировал умение работать на высокий конечный результат - и при этом всю работу строить не ради бумажной отчетности - а через призму интересов простых людей, удовлетворения их потребности».

«Люди должны понимать, что делает власть и для чего, прозрачность ее шагов можно обеспечить, информируя общество, - это его (П.КАЧУРА – УНИАН) убеждение. Руководители райгосадминистраций, а затем и он сам публично составляли отчеты не высшему руководству, а обществу. Это - стиль и принципы работы П.КАЧУРА”, - говорится в письме.

Кроме того, его авторы отмечают, что «впервые к руководителям всех уровней не применялся повышенный тон, методы угроз и запугиваний».

«Мы почувствовали себя людьми, которых уважают. Вместо работы «из-под палки на барина» - поиск оптимальных путей и заинтересованность в итоге. Не было бездумных кадровых чисток. Павел Степанович строил отношения с нами как с партнерами, увлекал работой и имел максимальную отдачу от подчиненных», - отмечают авторы письма.

Кроме того, они обращают внимание на то, что П.КАЧУР «открыл для себя Сумскую область как край с чрезвычайными возможностями и перспективами. Поэтому много внимания уделял вопросам формирования имиджа области, распространению информации о богатом и интересном регионе».

Словом, подытоживают авторы письма, «в Сумской области впервые так повезло с руководителем и его увольнение – едва ли не самая большая стратегическая ошибка. Но, как известно, нет таких ошибок, которых нельзя исправить».