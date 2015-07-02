В ВР зарегистрировали закон о референдуме, который исключает возможность его проведения относительно членства в НАТО и ЕС

Этот вопрос просто не может быть предметом волеизъявления.

Об этом пишет в своем блоге представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

«В новой редакции закона предлагаются вопросы референдума об изменениях в Конституции, об изменении территории государства и об отмене того или иного закона. Ратификация договоров о вступлении в НАТО или вопрос о членстве в ЕС не относятся к этим категориям», - пояснил он.

«Юридически процедура вступления в НАТО не является сверхсложной, и референдум при этом не является обязательной необходимостью, для Украины - это вопрос важен прежде всего с политической точки зрения. Референдум – это высшая форма демократии, общепризнанная во всем мире. Поэтому на самом деле РФ будет сложно поставить под сомнение результаты всеукраинского референдума и продолжать «мантру» о том, что «народ Украины не хочет членства в НАТО», - пояснил эксперт.

И добавил, что с референдумом о членстве Украины в ЕС ситуация немного другая.

Практически каждая страна из нынешних членов ЕС проводила референдум и становилась членом Евросоюза только после того, как получала на это разрешение граждан своего государства.

«Результаты референдума принимаются во внимание как руководством самой страны, которая планирует стать членом ЕС, так и руководством Евросоюза. Были и обратные примеры, в частности Норвегия дважды подавала заявку на членство в ЕС дважды – в 1967 и 1992 годах. И оба раза заявка была «заморожена» из-за результатов всенародного референдума, норвежцы проголосовали против», - пишет Владимир Пилипенко.

«Соглашение об ассоциации – это еще не членство в ЕС, и для того, чтобы его добиться, мы должны работать не только над общественным мнением и популяризацией европейской идеи, но и создавать для этого законодательную основу. К сожалению, в новой редакции закона о всеукраинском референдуме оно отсутствует», - констатирует представитель ВК.

Напомним, 23 июня 17 народных депутатов из 4 фракций коалиции зарегистрировали новую редакцию закона «О всеукраинском референдуме» №2145а.