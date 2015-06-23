Адаптация к новой системе местного самоуправления в Украине продлится не менее двух лет - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Совета реформ.

Гройсман отметил, что необходимо обеспечить переходный период адаптации к новой системе. "По моим расчетам, я опираюсь на собственный опыт, это будет не менее двух лет. Пока мы изменим все законодательство, пока мы сможем сформировать подходы к формированию исполкомов, префектур, внести изменения в различные законы секторальные и все остальное, - это будет не меньше двух лет", - сказал он и добавил, что необходимо внести изменения в почти 500 законодательных актов.

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По мнению председателя ВР, через два года необходимо будет провести досрочные местные выборы для того, чтобы власть была выбрана уже с новыми полномочиями.

Председатель ВР также отметил, что децентрализация не работает без эффективного контроля. "Внедрение государственного контроля за решениями органов местного самоуправления имеет ключевое значение для успешности этой реформы", - сказал он.

Председатель ВР также напомнил, что парламент вернул на места вопросы относительно градостроительства и архитектуры. "Следующее - это вопрос Министерства юстиции: нужно все передать на места, чтобы люди не ходили по кабинетам министерств или их органов на территориях, а приходили к власти, которую они избирают, и могли получить надлежащую функцию", - сказал он.