Порошенко и Яценюк не исключают досрочных местных выборов после реформирования Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на заседании Национального совета реформ.

По словам Яценюка, "завершая всеобъемлющую децентрализацию, а это значит, что нам надо будет иметь органы местного самоуправления, которые изберутся на новых конституционных и законных основаниях и будут иметь весь объем полномочий для реализации прав на местах".

"Так как мы не успеваем провести конституционную реформу до момента проведения местных выборов и не имеем права откладывать введение децентрализации еще на три, пять, десять лет, как всегда делалось, то это означает, что надо будет проводить еще одни местные выборы уже на новой Конституции, на новом законе и новых возможностях для органов местного самоуправления", - сказал премьер.

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В свою очередь Порошенко заявил, что это станет дополнительной мотивацией для того, чтобы "попытаться завершить конституционную реформу в части децентрализации".

"И, если будет возможность, отдельно провести голосование в части судебной реформы и в части депутатской и судейской неприкосновенности, - завершить до 25 октября", - сказал президент.

По его словам, предложенная Конституционной комиссией "дорожная карта" на сегодняшний день дает возможность успеть до 25 октября (день очередных местных выборов - УНИАН).

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Как сказал Порошенко, реформа Конституции, по крайней мере, в части децентрализации должна состояться до 25 октября, и соответствующее время должно быть отведен на переходные положения. "Необходимо будет внести изменения почти в 500 законов. На это потребуется определенное время. И переходные положения позволят это сделать без дополнительных досрочных выборов в местные органы власти. Или, как сказал Арсений Петрович, если она будет принята перед вступлением изменений в Конституцию в действие, не исключено, что должна быть дискуссия о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления", - сказал президент.