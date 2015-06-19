Суд арестовал на 2 месяца двух подозреваемых в убийстве Бузины (видео)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Александр Рудоманов, который присутствовал в зале суда.

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По его словам, судья назначил Андрею Медведько меру пресечения в виде содержании под стражей до 14 августа 2015 года.

Подозреваемый убеждал суд в том, что на момент убийства его не было в Киеве и мотива преступления у него не было. Депутаты предлагали взять подозреваемого на поруки.

Еще одному задержанному по подозрению в убийстве Олеся Бузины Денису Полищуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца или залог в 5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Олеся Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы возле дома, где он жил. Утром 18 июня правоохранители заявили о задержании двух киевлян по подозрению в убийстве Олеся Бузины. Позже глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании еще одного подозреваемого.