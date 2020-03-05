Разумков рассказал о предстоящем голосовании за выражение недоверия Рябошапке

Сегодня на внеочередном заседании парламента, которое начнется в 18.30, депутаты рассмотрят вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что внеочередное заседание парламента продлится 1,5-2 часа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, доволен ли президент работой генпрокурора Руслана Рябошапки, Разумков отметил, что глава государства должен лично давать ответы на вопросы относительно его оценки деятельности чиновников.

Что касается позиции парламента он отметил: "Вы ее сегодня увидите на внеочередном заседании Верховной Рады. В 18.30 оно начнется. Я думаю, что оно продлится от полутора до двух часов. Там достаточно большая процедура рассмотрения вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Украины".

Спикер добавил, что депутаты будут определяться и примут решение по этому вопросу.

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На вопрос о вероятности проведения внеочередного заседания ВР на следующей пленарной неделе для голосования за кандидатуру нового генпрокурора, Разумков ответил, что пока ничего об этом не может сказать, поскольку внеочередное заседание созывается или по инициативе президента, или по заявлению 150 депутатов, или по принятому на согласительном совете решению.

Как сообщал УНИАН, 2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и НАБУ.

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору. Инициаторами документы являются ряд депутатов от «Слуги народа», «Оппозиционная платформы - За жизнь» и один внефракционный. От «Слуги народа», в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Депутаты считают, что «есть все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Русланом Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, о его несоответствии занимаемой должности».

Сегодня на внеочередном заседании ВР, которое начнется в 18.30, депутаты рассмотрят вопрос о выражении Рябошапке недоверия.