Гончарук в Раде отчитался о работе Кабмина (видео)

Гончарук будет отчитываться о деятельности Кабмина за 2019 год.

Рада заслушает отчет Кабинета министров за 2019 год и доклад министра охраны здоровья Зоряны Скалецкой о средствах борьбы с коронавирусом в Украине.

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Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Кроме этого, Рада зачитает депутатские запросы, и продолжит рассматривать законопроект №2178-10 об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года.

Также в повестке дня указаны в первом чтении законопроекты №3003 об одобрении допуска в Украину иностранных военных подразделений для участия в многонациональных учениях в 2020 году и №3015 о разделении должностей главнокомандующего и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и введении его с 1 марта 2020 года вместо 1 января 2021 года, а также законопроект №2500 об изменении законодательства в связи с принятием закона "О противодействии коррупции" (второе чтение).