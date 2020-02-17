План законодательных инициатив сведен в три блока - Стефанчук

В первом блоке плана - 309 вопросов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявляет, что проект плана законодательных инициатив сведен в три блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на согласительном совете.

Стефанчук отметил, что на прошлой неделе предложения к плану законодательных инициатив были сведены в три таблицы.

«Первая таблица - это изменения фундаментальные, институциональные законопроектные акты, которые будут нарабатывать Верховная Рада, правительство и президент Украины как субъект законодательных инициатив», - уточнил он.

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Во втором блоке, по словам Стефанчук, - правительственные законопроекты, а в третьем - перечень изменений и дополнений в действующее законодательство.

«Первый блок - наиболее слаженный, в нем - 309 законопроектных инициатив, куда включаются изменения в Конституцию, новые кодификации, законы, которые предусмотрены Конституцией Украины, однако, до сих пор не были разработаны и внесены в зал Верховной Рады», - пояснил Стефанчук.

Кроме того, по его словам, в этом блоке вопрос ратификации международных договоров и конвенций, а также ряд отраслевых институциональных законопроектов.

Стефанчук призвал, после того, как сегодня этот проект плана будет передан на внутреннее согласование, чтобы все комитеты рассмотрели его.