Глава комитета ВР назвал протесты против прибытия украинцев из Китая "дешевым пиаром" на беде

По мнению Михаила Радуцкого за протестами стоят некие политические силы.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает "дешевым пиаром некоторых политических сил" ситуацию с протестами против размещения граждан, эвакуированные из Китая.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, с чем он связывает эти протесты.

"Некоторые политические силы пытаются сделать на мировой беде себе дешевый пиар... Я не верю, что украинцы сами могли сказать про своего такого же украинца, что "не надо его пускать". Мы страна, которая пережила два Майдана, мы страна, где мы последнее из дому выносили, помогали людям, на фронт отправляли. И тут мне говорят, что украинцы сами, без чьей-либо помощи, вышли на протесты - не пускать таких же, как они, - не поверю", - сказал Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, в 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейсу PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в международном аэропорту «Борисполь» на дозаправку, после чего вылетел в Харьков.

По данным Минздрава, на борту самолета находились 94 человека: 45 украинцев, 27 иностранцев и 22 члена экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированных людей доставят на территорию медицинского центра Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных, заблокировав часть дороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава-Александрия. Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная стычка. Как заявляли пикетчики, если привезут эвакуированных в Новые Санжары, то будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу».