Корбан предполагает, что Ставицкому могут выплатить значительную компенсацию за сгоревшую нефтебазу

Такое мнение на своей странице в соцсети высказал бывший заместитель председателя Днепропетровской областной госадминистрации Геннадий Корбан, передает videonews.

«Я не удивлюсь, если окажется, что незадолго до пожара это имущество было застраховано или перестраховано на сумму, которая может соответствовать его рыночной стоимости. Если мои догадки оправдаются, Эдуард Ставицкий и его компания в итоге получит соответствующую денежную компенсацию, а государство – сгоревшую нефтебазу», - предположил Геннадий Корбан.

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Он также намекнул, что пожар на нефтебазе может на самом деле быть выгоден с финансовой точки зрения ее собственникам. «Бывает так, что вы по разным причинам не можете продать имущество. То ли его никто не покупает, то ли его хочет отнять власть. Либо же оно нажито не совсем законным путем. Я бы акцентировал внимание правоохранителей не на причине возгорания, а на том, застраховано ли это имущество, на какую сумму, и в какой страховой компании. Когда имущество горит, важно посмотреть размер страховых выплат в случае его утраты», - отметил Корбан.

По его мнению, собственник компании «БРСМ-Нафта» мог сам инспирировать пожар на предприятии.

«Имущество Эдуарда Ставицкого считается нажитым не совсем законным путем, а значит, оно попадает под те уголовные дела, которые открыты против него в Украине. Рано или поздно вина Ставицкого будет доказана, имущество продано, а доход зачислен в бюджет государства. Похоже, Ставицкий не стал ждать развязки подобного сценария», - намекнул Корбан на возможность поджога.

Как известно, под Васильковом произошел крупный пожар на нефтебазе компании «БРСМ-Нафта», которую СМИ связывают с бывшим министром энергетики Эдуардом Ставицким.