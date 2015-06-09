Цеголко: версия о теракте на нефтебазе пока не подтверждается

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в соцсети.

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"В ближайшие часы правоохранители должны доложить результаты расследования о причинах катастрофы. Пока на основании проведенных следственно-оперативных действий версия о теракте не подтверждается", - написал Святослав Цеголко.

Как сообщал УНИАН, по версии МВД, вероятными причинами пожара могут быть грубые нарушения правил хранения нефтепродуктов, технические проблемы или умышленный поджог.

Между тем, владельцы нефтебазы считают, что причиной пожара мог стать умышленный поджог.