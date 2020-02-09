Чумак рассказал о зарплатах в новом Офисе генпрокурора

В частности, оклад прокурора в Офисе генпрокурора поднимается с 7 тысяч до 29 тысяч гривень.

Заместитель генерального прокурора-руководитель Специализированной прокуратуры в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак рассказал о том, какими будут зарплаты работников прокуратуры после ее реформирования.

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В частности, оклад прокурора в Офисе генпрокурора поднимается с 7 тысяч до 29 тысяч гривень, не считая премий и надбавок, сказал Чумак в интервью Радио Свобода

Оклад прокурора местной прокуратуры будет 23 тысячи гривень.

"Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, которые уменьшают риск все-таки коррупционных рисков", - сказал Чумак.

Как сообщал УНИАН, Офис генерального прокурора Украины начал работу 2 января 2020 года.