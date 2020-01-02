В Украине сегодня вместо ГПУ официально заработал Офис генерального прокурора

25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которым предусмотрено создание Офиса генпрокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

Офис генерального прокурора Украины начал работу 2 января 2020 года.

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Об этом говорится в обнародованном в газете "Голос Украины" приказе генпрокурора Руслана Рябошапки № 351 от 23 декабря.

"Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которым предусмотрено создание Офиса генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.