Секретариат Президента: Тимошенко рискует сорвать переход армии на контракт

В Секретариате Президента Украины отмечают, что в случае неувеличения в этом году финансирования Вооруженных сил Украины на 7,5 млрд. грн. переход на контрактную армию будет сорван.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

Он отметил, что правительство предложило в проекте закона об изменениях к государственному бюджету на 2008 год увеличить финансирование ВСУ лишь на 1,2 млрд. грн., из них 900 млн. грн. предлагается выделить для перехода на контрактную армию.

И.ПУКШИН отметил, что при таком уровне финансирования министру обороны будет сложно находить средства и возможности для выполнения соответствующей государственной программы на протяжении трех лет – до 2010 года.

«Я понимаю, что если не будет надлежащего финансирования, то я сомневаюсь, что мы сможем уложиться в эти сроки физически», - отметил И.ПУКШИН.

Он напомнил, что Минобороны разработало государственную программу перехода армии на контрактный принцип комплектования до 2010 года, которая предусматривает лишь на эти нужды на протяжении трех лет выделить почти 50 млрд. грн., из них в 2008 году – 11 млрд. грн., в 2009 году – 17 млрд. грн, в 2010 году – 20 млрд. грн.

При этом он отметил, что сегодняшний бюджет оборонного ведомства составляет в целом 9,9 млрд. грн. (1,1% ВВП).

По словам И.ПУКШИНА, это самый худший показатель финансирования оборонного ведомства за последние 7 лет.

И.ПУКШИН добавил, что в случае принятия изменений к госбюджету в парламенте, в которых не будут учтены потребности Минобороны, Секретариат Президента «подумает», каким образом поднять этот вопрос перед правительством и парламентом. В то же время он выразил надежду, что народные депутаты взвешенно посмотрят на потребности ВСУ.

Он также считает недопустимым, чтобы Минобороны самостоятельно, а не через уполномоченные структуры зарабатывало для себя средства путем продажи избыточного имущества.

«Если Минобороны будет зарабатывать деньги, то возникает вопрос: зачем нам такое министерство, зачем нам Вооруженные силы, которые сами себя должны содержать», - подчеркнул И.ПУКШИН.

В то же время, отвечая на вопрос УНИАН, подпишет ли Президент Украины изменения к государственному бюджету без учета потребностей армии, И.ПУКШИН сказал: «Давайте подождем принятие в парламенте, потом, соответственно, Президент даст свою оценку».

Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2008 год для Минобороны предусмотрены 9,422 млрд. грн.

4 марта Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О безотлагательных мероприятиях по обеспечению развития Вооруженных Сил Украины”, которым предусмотрено внести изменения в государственный бюджет на 2007 год относительно увеличения дополнительных расходов Министерству обороны Украины в объеме 7,5 млрд. грн.