Пристайко в конце февраля планирует посетить Нью-Йорк и Вашингтон

Министр в Нью-Йорке примет участие в заседании Генассамблеи ООН, а в Вашингтоне проведет встречи в Госдепартаменте США и Конгрессе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в конце февраля намерен посетить Нью-Йорк и Вашингтон.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом пресс-конференции в Киеве.

"Я могу подтвердить, что я планирую визит в конце февраля, но не только в Вашингтон, но и Нью-Йорк", - сказал Пристайко.

Он уточнил, что в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН состоится мероприятие высокого уровня. "Мы расскажем, что произошло за год на оккупированных территориях, каким образом мы пытаемся решить эту войну, которая есть на востоке, относительно оккупации Крыма и востока Украины", - сказал глава МИД.

По словам министра, Украина рассчитывает на активное участие делегации Дании, а Кофод заверил, что миссия его страны готова к этому.

"После этого я планирую поехать в Вашингтон, где у меня будут встречи в Государственном департаменте, Конгрессе, и также будет проведено собрание послов Украины, которые находятся на американских континентах, для координации работы наших иностранных миссий", - заявил Пристайко.