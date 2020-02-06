Пристайко рассказал о своей договоренности с Зеленским по работе на посту главы МИД

По словам министра, он будет работать до тех пор, пока может быть полезным, или пока Зеленский не решит его заменить.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что разговоры о его отставке с должности не имеют оснований.

Читайте такжеЧехия никогда не признает аннексию Крыма Россией – глава чешского МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом.

"Что касается моей возможной отставки. Я профессиональный дипломат, я был во многих странах, работал и менял работу, и моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезным. Если кто-то меняет – то это должен быть президент Зеленский", - сказал Пристайко.

"Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет поменять... я считаю, что они на сегодняшний момент не имеют под собой никаких (оснований - УНИАН). Как минимум президент Зеленский об этом не говорил", - заявил Пристайко.

При этом он пошутил, что его друг, министр иностранных дел Дании, мог бы быть хорошей кандидатурой на должность главы МИД Украины.