цей матеріал доступний українською

Пристайко рассказал о своей договоренности с Зеленским по работе на посту главы МИД

17:41, 06 февраля 2020
Политика
164 0
Пристайко отметил, что имеет договоренность с президентом / фото УНИАН

Читайте такжеЧехия никогда не признает аннексию Крыма Россией – глава чешского МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом.

"Что касается моей возможной отставки. Я профессиональный дипломат, я был во многих странах, работал и менял работу, и моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезным. Если кто-то меняет – то это должен быть президент Зеленский", - сказал Пристайко.

"Разговоры о том, что кто-то где-то что-то хочет поменять... я считаю, что они на сегодняшний момент не имеют под собой никаких (оснований - УНИАН). Как минимум президент Зеленский об этом не говорил", - заявил Пристайко.

При этом он пошутил, что его друг, министр иностранных дел Дании, мог бы быть хорошей кандидатурой на должность главы МИД Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter