Российский политолог озвучил главную опасность интеграции оккупированного Донбасса

Восстановление территориальной целостности Украины, по словам Пионтковского, означает присоединение страны к ОРДЛО.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что интеграция оккупированных территорий Донбасса неправильно воспринимается в Украине.

Такое мнение он высказал в интервью "Апострофу".

Читайте такжеНовый российский куратор "ЛДНР" был генконструктором "Приднестровской народной республики" – Тука

По его словам, Украине это подается как восстановление территориальной целостности страны. Но это будет воссоединением с ОРДЛО с "полным сохранением российских "прокси", полной властью российских войск, двумя армейскими корпусами".

"Повторюсь, что в так называемую конституцию этой "Лугандонии" было включено положение, что ее границы - это границы Донецкой и Луганской областей. То есть в один день будет решаться вопрос о захвате Мариуполя, всего побережья Азовского моря. А по сути это внедрение чужеродной структуры, военно-террористического плацдарма для агрессора в политическое тело Украины", - заявил эксперт.

Пионтковский напомнил, что на Донбассе все началось с митингов за русский язык. Поэтому, предполагает он, после воссоединения в Харькове вполне может появиться один из корпусов российской армии для помощи "борцам за русский язык".

"Это самоубийственный сценарий. Такая провокация была не случайна - подобные попытки начнутся в различных юго-восточных городах. Сценарий ведь уже отработан. "Фактическое присоединение Украины к ОРДЛО" - это не мой термин. Я его цитирую из установочной статьи Алексея Чеснокова - правой руки Владислава Суркова", - добавил политолог.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Пионтковский объяснил, на чем президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться в вопросе возвращения оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.