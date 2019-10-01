"Заморозить конфликт и ждать развала РФ": российский политолог назвал "единственное решение" по Донбассу

Эксперт утверждает, что прекращение огня и замораживание конфликта - сложная, но реальная цель.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, по мнению некоторых экспертов, следует сосредоточиться на разведении сторон на линии столкновения на Донбассе и заморозить конфликт, а не пытаться реализовать политическую часть Минских соглашений.

Об этом "Апострофу" рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.

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По его словам, Зеленскому нужно осуществить то, что он обещал на выборах и за что голосовал его электорат.

"Он обещал людям мир - народ же голосовал за то, чтобы не гибли люди, чтобы прекратилось кровопролитие. За это народ голосовал, а не за минские соглашения. Это и нужно поставить на первое место. Нужно донести до народа, что вся болтовня про выборы и прочее - это попытка обмануть и подчинить Украину. Но есть реальная вещь, в которой международное сообщество тоже должно нам помочь. Почему нет перемирия на линии разведения сторон? Потому что Москва специально давит перестрелками, чтобы вызвать крики: мол, давайте мир. И тут же Москва говорит: чтобы наступил мир, давайте политическое урегулирование... Нужно разоблачить тактику Москвы, которая построена на шантаже, и добиться некой демилитаризованной зоны с миротворцами ООН, которые, действительно, следили бы за прекращением войны", - считает Пионтковский.

Эксперт утверждает, что прекращение огня и замораживание конфликта - сложная, но реальная цель.

"Практически это замороженный конфликт, как в Приднестровье. Но то, что предлагает Путин, это гораздо хуже. Цель Москвы - признать целый плацдарм врага частью Украины и открыть им дорогу ко всей Украины, затолкнуть эту раковую опухоль в тело Украины. Постепенно надо склонять общественное мнение к тому, что минские соглашения - это попытка подчинения Украины, это кремлевский обман. Вместе с тем, у Зеленского есть мандат прекратить жертвы. И нужно начинать с разведения сторон, затем создать демилитаризованную миротворческую зону, чтобы перестали гибнуть люди. То есть нужно заморозить конфликт и ждать, когда развалится российская империя. Других решений в сегодняшней ситуации нет", - убеждает политолог.