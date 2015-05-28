Левочкин не пришел на допрос по делу об убийстве Калашникова - МВД

Об этом сообщается на сайте МВД.

В частности, согласно сообщению, сегодня, 28 мая, Левочкин не явился на допрос в главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного убийства Калашникова.

Читайте такжеЛевочкин и Клюев задолжали Калашникову большие суммы, это одна из основных версий убийства - АваковОтмечается, что целью процессуального действия является установление обстоятельств знакомства погибшего Калашникова и Левочкина. Кроме того, следователи будут выяснять их взаимоотношения, круг общения, наличие возможных долговых обязательств, конфликтных ситуаций, угроз, совместных проектов, в том числе – связанных с Партией регионов и предвыборной компанией.

"В связи с неявкой Сергея Левочкина в МВД, органы следствия повторно направили ему повестку для проведения допроса в качестве свидетеля, назначенный на 2 июня 2015 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в Киеве был застрелен экс-народный депутат от Партии регионов, один из организаторов антимайдана Олег Калашников.

МВД также вызвало народного депутата Сергея Клюева на допрос в деле по факту умышленного убийства Калашникова.