Парламент одобрил законопроект об усилении социальной защиты военнослужащих

Проектом закона предлагается увеличить сроки отпусков военнослужащих, предоставить им возможность получать вместо отпусков денежную компенсацию и получать материальную компенсацию за аренду жилья.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№ 2343).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 340 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что минимальный размер должностного оклада военнослужащего (кроме военнослужащих срочной службы) не может быть меньше размера двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, а минимальный размер оклада по воинскому званию - одного размера такого прожиточного минимума.

Законопроектом также предусмотрено, что военнослужащим срочной военной службы за весь период прохождения такой службы предоставляется отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Кроме того, согласно проекту закона, военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые находятся в длительной командировке за пределами Украины, разрешается по их желанию объединять ежегодные основные отпуска за два года. В этом случае общая продолжительность объединенной отпуска не может превышать 90 календарных дней.

Законопроектом предусмотрено, что по желанию военнослужащих часть ежегодного основного отпуска заменяется денежной компенсацией. При этом продолжительность предоставленного военнослужащим ежегодного отпуска не должна быть менее 15 календарных дней. При этом отмечается, что порядок выплаты военнослужащим денежной компенсации вместо части ежегодного основного отпуска определяется Кабинетом министров.

Согласно законопроекту, военнослужащим срочной военной службы может предоставляться дополнительный отпуск как поощрение сроком до 5 суток.

Также законопроектом предусмотрено, что военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы) предоставляются дополнительные отпуска в связи с обучением, творческие отпуска, социальные отпуска, отпуска без сохранения денежного довольствия и другие виды отпусков в соответствии с законодательством об отпусках.

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Кроме того, законопроектом предлагается установить, что в случае отсутствия служебного жилого помещения военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава (кроме военнослужащих срочной службы), которые не находятся в браке, размещаются бесплатно в специально приспособленных казармах в расположении воинской части, а семейные - в семейных общежитиях. При этом отмечается, что в случае отсутствия возможности размещения указанных военнослужащих в специально приспособленных казармах и семейных общежитиях, а также в случае отсутствия служебного жилого помещения для обеспечения лиц офицерского состава, воинская часть обязана арендовать для таких военнослужащих и членов их семей жилье или их желанию выплачивать денежную компенсацию за поднаем (наем) жилого помещения.