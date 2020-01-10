Зеленский сегодня обсудит с Помпео ход расследования катастрофы украинского самолета в Иране

Президент Украины призвал всех международных партнеров, прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 10 января, обсудит с государственным секретарем США Майком Помпео ход расследования катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» неподалёку от аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Об этом он сообщил в Facebook.

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«Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров - прежде всего правительства США, Канады и Великобритании - предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», - заявил Зеленский.

Он отметил, что сегодня, 10 января, днем будет говорить о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео.

«Наша цель - установить истину. Мы считаем это долгом всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни превыше любых политических мотивов», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.