Президент назначил семь глав ВГА в районах Донецкой и Луганской областей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 мая 2015 года «О назначении руководителей военно-гражданских администраций».

Согласно документу, майор милиции Олег Ливанчук назначен руководителем ВЦА в городе Красногоровка Марьинского района; полковник Павел Малыхин – в городе Авдеевка и Андрей Силич – в городе Угледар Донецкой области.

Читайте такжеПрезидент создал две военно-гражданские администрации на ДонбассеВ Луганской области Владимир Деревянко назначен руководителем военно-гражданской администрации села Крымское Новоайдарского района, Григория Пригебу – сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачеве, Лопаскине и Орехово-Донецкое Новоайдарского района, Сергея Шакуна – поселка Новотошковское и села Желобок Попаснянского района, а также Виталия Шведова – сел Троицкое и Новозвановка Попаснянского района.

Кабинету министров президент поручил обеспечить финансирование деятельности военно-гражданских администраций, а их председателям подать в недельный срок руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины предложения относительно структуры и штатного расписания соответствующих военно-гражданских администраций.