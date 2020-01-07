В СНБО предложили сделать церковь посредником в урегулировании войны на Донбассе

По мнению советника главы СНБО, для достижения мира необходимо "молчание со стороны тех, кто разжигал войну".

Советник главы Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что церковь может помочь в урегулировании войны на Донбассе.

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Об этом он сказал в эфире 112 телеканала.

По мнению Сивохо, для достижения мира необходимо «молчание со стороны тех, кто разжигал войну», а также выполнение договоренностей обеими сторонами.

«Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником», - заявил Сивохо.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на пресс-конференции по итогам саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже канцлер Германии Ангела Меркель выступила за адаптацию Минских соглашений к реалиям. По ее словам, Минские соглашения не являются «окаменелым документом», для их воплощения необходима «гибкость». «Минский меморандум был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно поставить вопрос: может ли эта сделка окаменеть или ее можно вернуть к жизни?» - сказала Меркель.