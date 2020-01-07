Пристайко рассказал, при каких условиях Украина будет искать альтернативы Минским переговорам

Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что война на востоке Украины может перейти в замороженный конфликт.

Украине следует начать поиски альтернативы Минским переговорам, если в 2020 году на временно оккупированных территориях не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild, которое обнародовано на сайте МИД.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы уходим из общего Минского процесса", - сказал он.

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Пристайко также отметил, что война на востоке Украины может перейти в замороженный конфликт.

"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", - заявил глава МИД.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Вадим Пристайко заявил, что альтернативой Минским соглашениям может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом.