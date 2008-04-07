Шендерович: российская оппозиция раздроблена и капризна

Российский литератор и сатирик Виктор Шендерович в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» рассказал о российской оппозиции и своих с ней отношениях.

«Сегодня российскую оппозицию сильной не назовешь. Российская оппозиция раздробленна, капризна, очень амбициозна в том, что касается персоналий, и очень слаба в том, что касается возможности совместных действий и самоорганизации. Российская оппозиция свое назначение выполняет плохо, с моей точки зрения», – посетовал он.

Впрочем, Шендерович не настроен пессимистично: «Это не должно нас отвлекать от сути дела. Как Черчилль говорил: «Я разочаровался в демократах, но не в демократии». Если лидеры российской оппозиции раздробленны, если люди, которые говорят от имени российской оппозиции, недостаточно последовательны, даже недостаточно искренни – это не значит, что сама по себе демократическая процедура плоха. Это не значит, что сама по себе демократическая идея должна запихиваться в угол. Мало ли кто говорит от чьего имени».

Он также признался, что его отношения с оппозицией – не комфортные: «Мне некомфортно рядом с некоторыми оппозиционерами, поэтому я с ними рядом не нахожусь. Я частное лицо, я литератор, я не вхожу ни в какие партии, движения. Я иногда прихожу на эти собрания и хочу посмотреть в глаза и что-то сказать, что-то услышать, но в партии я не вхожу».