В РФ заявили, что готовы предоставить следствию данные о крушении рейса MH17

Ранее правительство Нидерландов попросило Россию о сотрудничестве в расследовании катастрофы малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в 2014 году.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия готова предоставить следствию имеющиеся данные об уничтожении пассажирского Boeing на Донбассе в 2014 году.

«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», - сказал он в комментарии ТАСС.

Напомним, что суд в деле о катастрофе рейса MH17 будет проходить в рамках национального законодательства Нидерландов.

Читайте такжеДело МН17: в России рассказали, почему не хотят отдавать Нидерландам Цемаха

Среди обвиняемых — трое россиян: бывший «министр обороны» так называемой«ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин — они отрицают свою вину и причастность к катастрофе.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.