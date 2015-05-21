Крупнейшая партия ЕС ждет безвизового режима для Украины и Грузии в 2016 году - декларация
19:59, 21 мая 2015Политика
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Саммит Восточного партнерства Европейской Народной партии ожидает введения в 2016 году безвизового режима для Украины и Грузии на основе оценки выполнения необходимых критериев.
REUTERS
Об этом говорится в декларации саммита, который прошел в четверг в Риге накануне саммита Восточного партнерства, передает собственный корреспондент УНИАН.
Читайте такжеНикто не имеет права блокировать европейскую интеграцию восточных соседей ЕС - Меркель"Лидеры ЕС, ЕНП и стран" Восточного партнерства "с нетерпением ждут введения безвизового режима с Украиной и Грузией в 2016 году, после окончательного отчета Европейской комиссии на основе оценки выполнения соответствующих критериев", - отмечается в резолюции.
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