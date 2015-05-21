Крупнейшая партия ЕС ждет безвизового режима для Украины и Грузии в 2016 году - декларация

Об этом говорится в декларации саммита, который прошел в четверг в Риге накануне саммита Восточного партнерства, передает собственный корреспондент УНИАН.

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