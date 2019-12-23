Обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане экс-"беркутовцев" готовят на обмен - СМИ

Пятерым экс-"беркутовцам" с так называемой "черной роты" готовят изменения меры пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры.

Украинская сторона планирует передать боевикам "ЛДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, в рамках обмена пленных.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника, касающихся судебного дела.

Этим экс-"беркутовцам" готовят изменение меры пресечения, об этом должны ходатайствовать прокуроры. Соответствующее распоряжение они получили от руководства Генпрокуратуры.

Решение об обмене бывших "беркутовцев" приняло высшее руководство страны, говорят собеседники издания.

Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской, на нем прокуроров и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым.

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Напомним, на днях из СИЗО отпустили экс-"беркутовца" Александра Маринченко, который является обвиняемым в деле о расстрелах на Институтской.

Сергею Тамтуре, который также фигурирует в деле, 24 октября смягчили меру пресечения.

Еще трое обвиняемых экс-"беркутовцев" - Олег Янишевский, Сергей Зинеченко, и Павел Аброськин - остаются в СИЗО.

Адвокат Янишевского, Штефан Решко сказал в комментарии hromadske, что он об этом информацию узнает из СМИ.

"Мы узнали из СМИ, с нами никто не консультировался, нам никто не сообщал, но если нам предложат изменение меры - я буду за - как адвокат, мой подзащитный был против обмена, но я не исключаю, что он может пересмотреть свою позицию", - отметил он.

Судья по делу о расстрелах на Институтской Сергей Дячук сказал hromadske, что впервые слышит об обмене. "Завтра у нас не обсуждается вопрос изменения меры пресечения", - заявил он.

Отмечается, что боевики "ЛНР" еще в 2016 году приглашали этих пятерых экс-"беркутовцев" в свои списки на обмен. Однако тогда все пятеро говорили, что не готовы на обмен.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) сегодня, 23 декабря, согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца текущего года.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерии Лутковской, пока окончательно дошлифовываются списки.