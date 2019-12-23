ТКГ согласовала обмен пленными до конца года – росСМИ

Ранее на сегодня была анонсирована скайп-конференция Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по обмену удерживаемыми лицами.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца текущего года.

Читайте такжеЛавров рассказал о "препятствии" для обмена пленными на ДонбассеКак сообщает ТАСС, об этом сообщил представитель Российской Федерации в ТКГ Борис Грызлов.

В частности, он сказал, что контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Как сообщал УНИАН, ранее на сегодня была анонсирована скайп-конференция Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по обмену удерживаемыми лицами.