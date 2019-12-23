Обмен пленными: Лутковская рассказала о достигнутых договоренностях (видео)

По ее словам, на данный момент окончательно дошлифовываются списки удерживаемых лиц.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская прокомментировала достигнутые договоренности относительно обмена пленными до конца года.

Читайте такжеУ Кучмы подтвердили согласование обмена пленными до Нового годаЕе комментарий распространил Офис президента Украины.

«Наконец достигнута договоренность относительно проведения взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в «нормандском формате». И это огромное счастье, потому что мы сможем наконец забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями», – отметила Валерия Лутковская.

При этом она добавила, что на данный момент окончательно дошлифовываются списки. А также попросила не манипулировать информацией: «За этой процедурой взаимного освобождения – судьбы людей».

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации российской стороны, контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц.