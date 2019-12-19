Суд отпустил экс-"беркутовца" Маринченка из-под стражи, несмотря на имеющийся риск его побега – прокурор

Пока не известно, как будет решаться вопрос о продлении мер пресечения 5 экс-"беркутовцам", когда суд пойдет в комнату для совещаний выносить им приговор, ведь ранее председательствующий по делу судья Сергей Дячук заявлял, что судьи не менее года будут писать приговор.

Святошинский райсуд Киева отпустил экс-"беркутовца" Александра Маринченко из-под стражи, несмотря на существующий риск его побега.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил прокурор по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года, Игорь Земсков.

По его словам, суд, изменив Маринченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, аргументировал свое решение тем, что уменьшен объем подозрения, то есть, сторона обвинения не получила доказательств того, что Маринченко стрелял в потерпевших. Также суд констатировал, что автомат Маринченко не исчез, и сейчас находится на учете в полиции.

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Земсков добавил, что, главным образом, суд руководствовался тем, что не получено доказательств вины Маринченко по статье 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Вместе с тем, как отметил прокурор, в постановлении суда отмечается, что риск сокрытия Маринченко от следствия остался.

Кроме того, как отмечают и адвокаты потерпевших, и прокуроры, пока нерешенной остается еще одна юридическая коллизия. Учитывая слова председательствующего по делу судьи Сергея Дячука о том, что приговор экс-"беркутовцам" суд будет выносить не менее года, не известно, как и кто будет рассматривать вопрос о продлении мер пресечения обвиняемым каждые два месяца, учитывая то, что суд год будет находиться в совещательной комнате.

По словам адвоката потерпевших Евгении Закревской, в украинском судопроизводстве еще не было прецедентов, когда суд писал приговор более двух месяцев, то есть больше максимального срока, на который может быть избрана мера пресечения обвиняемому.

Напомним, что если суд не продлевает меру пресечения обвиняемому или подозреваемому, то по истечении срока, на который была избрана мера пресечения, он теряет силу, и лицо становится свободным в перемещении.

Маринченко - уже второй из пяти обвиняемых по делу экс-"беркутовцев", которым в текущем году суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую. При этом Сергею Тамтуре суд сначала смягчил меру пресечения круглосуточным домашним арестом, в последствии - ночным.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета. Остальным обвиняемым до 22 декабря продлены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 19 декабря, суд освободил из-под стражи Маринченко, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.