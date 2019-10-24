Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в массовых расстрелах на Майдане экс-"беркутовцу" Тамтуре

остальным обвиняемым - Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевскому - суд продлил сроки арестов.

Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в массовых расстрелах на Майдане в 2014 году экс-"беркутовцу" Сергею Тамтуре, а остальным обвиняемым Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченко и Олегу Янишевский продлил сроки арестов.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты просили суд изменить меры пресечения Зинченко, Аброськину, Маринченко и Янишевскому, удерживаемых под арестом, на любые, не связанные с содержанием под стражей, а Тамтуре - отменить домашний арест.

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По словам адвокатов, из-за ареста Тамтура не может работать, чтобы зарабатывать на жизнь.

В итоге суд на 60 суток (до 24 декабря) продлил Тамтуре меру пресечения, изменив ее с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной (с 22.00 до 6.00 следующего дня) без ношения электронного браслета.

В то же время суд до 24 декабря продлил меры пресечения в виде содержания под стражей другим обвиняемым.

Справка УНИАН. Святошинский райсуд столицы рассматривает дело в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 16 сентября.

5 сентября суд продлил меры пресечения всем экс-"беркутовцам" еще на два месяца.