СМИ узнали о дате визита госсекретаря США Помпео в Украину

До прибытия Помпео из Украины должен уехать временный поверенный в делах США в Украине Тейлор.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео 3-4 января планирует осуществить визит в Украину.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники. По информации украинских чиновников, визит Помпео в Киев запланирован 3-4 января. Ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам украинского чиновника, встреча Помпео с Зеленским решительно поддерживается в Белом доме.

В то же время чиновники Госдепартамента информацию об этом визите пока не подтвердили.

Как сказал украинский источник, временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор должен покинуть Украину до прибытия Помпео.

Советник госсекретаря США Ульрих Брехбул 11 декабря сообщил Тейлору, что он должен 1 января передать полномочия другому американскому дипломату в посольстве.

Тейлор должен уехать из Украины 2 января. Издание отмечает, что Помпео не хочет фотографироваться вместе с Тейлором во время визита в Украину.

Как только Тейлор уедет из Украины, наиболее высокопоставленным американским дипломатом в Киеве станет Кристина Квин, которая сейчас является заместителем Тейлора.

Как сообщает The Wall Street Journal, визит Помпео состоится в чувствительный для него момент, поскольку, согласно широко распространенному мнению, он готовится к возможному избранию в Сенат от штата Канзас.