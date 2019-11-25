Порошенко рассказал об обещаниях, которые давал ему Джулиани

Бывший президент утверждает, что адвокат Трампа в общении с ним не поднимал вопрос «Буризмы» или Байденов.

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал, что дважды встречался с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани. Последний обещал главе государства, что поможет поднять уровень сотрудничества между США и Украиной.

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Как сообщает “Голос Америки”, об этом Порошенко рассказал на Форуме по международной безопасности в Канаде.

На уточняющие вопросы, просил ли что-то Джулиани за такие услуги, президент Украины сначала ответил обтекаемо. Но впоследствии все же дал однозначный ответ:

«Смотрите, я президент Украины, великой Европейской нации, крупной Европейской страны, самой большой по территории в Европе. И конечно, я не могу представить такого типа разговоров со мной как с президентом Украины».

Порошенко также отметил, что Джулиани не поднимал вопрос «Буризмы» или Байденов.

Он также призвал не забывать о российской агрессии.

«Кто заинтересован в том, чтобы Украину не видели как объект российской агрессии, что стало причиной введения санкций против России, пока та не покинет украинскую территорию? Теперь мы переключаем наше внимание на так называемый «Украина-гейт». Кто в этом заинтересован? Украина? Точно нет. Соединенные Штаты? Точно нет. Одна личность – та, которая сидит в России», - отметил Порошенко.

Накануне сообщалось, что Государственный департамент США опубликовал около 100 страниц документов, которые касаются отношений Белого дома с Украиной.

Документы были обнародованы по судебному иску American Oversight. Отмечается, что документы включают в себя электронную переписку, которая подтверждает активные контакты госсекретаря Помпео и адвоката президента Трампа Руди Джулиани в марте 2019 года. Журналисты отмечают, что документы проливают свет на то, как Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, привел к запуску процедуры импичмента.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского восстановить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Демократы из Палаты представителей апеллировали к понятию quid pro quo (услуга за услугу) при описании предполагаемого давления команды Трампа на Украину с целью начать расследование против семьи Джо Байдена и вмешательства в выборы 2016 года.

После первых публичных слушаний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в попытке подкупить Украину. По ее словам, глава Белого дома сам расписался в этом.