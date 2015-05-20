ЕК может признать выполнение Украиной безвизовых требований осенью, но отменят визы только в 2016 году - еврокомиссар

Осенью 2015 года Европейская комиссия может официально признать выполнение Украиной Плана действий визовой либерализации.

Об этом заявил на пресс-конференции в Риге еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан, сообщает Европейская Правда.

"Наши эксперты считают, что это достижимо – что осенью будет еще один отчет о прогрессе, он будет последний, и это может привести к решению об отмене виз (для краткосрочных путешествий в страны ЕС). Но эта отмена будет уже в 2016 году", - отметил комиссар.

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"А в 2015 году необходимо работать над выполнением требований Плана действий визовой либерализации ", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Йоханес Хан не исключает возможность принятия положительного решения по отмене виз для Украины и Грузии к концу 2015 года.