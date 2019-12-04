Дела Шеремета и Гандзюк: в ГПУ заявляют о существенном продвижении
11:03, 04 декабря 2019Политика
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Детали Касько разглашать не стал.
Касько прокомментировал расследование дел Шеремета и Гандзюк / фото УНИАН
В расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк есть существенное продвижение.
Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько в интервью theБабель.
"Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, что не разглашаем такие вещи, но в обоих делах существенное продвижение", - сказал он.
По словам Касько, каждый шаг следствия анонсироваться не будет, а о результатах расследования будет сообщено, когда это будет можно сделать.
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Как сообщал УНИАН, по словам президента Владимира Зеленского, результатов расследования убийства Шеремета надо немножечко подождать.
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