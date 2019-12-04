Дела Шеремета и Гандзюк: в ГПУ заявляют о существенном продвижении

Детали Касько разглашать не стал.

В расследовании дел об убийствах журналиста Павла Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк есть существенное продвижение.

Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько в интервью theБабель.

"Я не буду говорить, когда будет результат, потому что мы договорились, что не разглашаем такие вещи, но в обоих делах существенное продвижение", - сказал он.

По словам Касько, каждый шаг следствия анонсироваться не будет, а о результатах расследования будет сообщено, когда это будет можно сделать.

Читайте такжеЗадержанные АТОшники "Пума" и "Буча" могут фигурировать в деле Шеремета – СМИ

Как сообщал УНИАН, по словам президента Владимира Зеленского, результатов расследования убийства Шеремета надо немножечко подождать.