Зеленский: Результатов расследования убийства Шеремета надо немножечко подождать

Президент подчеркивает, что если не будет результатов, то произойдет смена руководства силовых органов.

Результатов расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета «надо немного подождать». Об этом во время пресс-марафона сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отказался говорить о деталях расследования этого дела. «Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Я хочу, чтобы мы закончили это дело», - сказал он.

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Зеленский отметил, что он хочет результативного расследования по этому делу. «Мы хотим знать с вами детали этого дела, а самое главное, мы хотим знать убийцу», - добавил президент Украины.

Он сказал: «Надо немного подождать, мне нечего больше вам сказать». При этом добавил: «Если к тому сроку, к которому мы говорили, не будет результатов, то будем менять руководство».

В то же время он отказался говорить, о каком сроке идет речь.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. П. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

19 июля спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что по делу об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.